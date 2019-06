Die Kursentwicklung bei Nordex ist derzeit mehr als enttäuschend. Wobei sich viele Anleger über die Schwäche wundern, da der Windturbinen-Hersteller in schöner Regelmäßigkeit neue Aufträge melden kann.

Das galt bislang auch für den Juni. Angefangen hatte die Meldungs-Lage mit einem 94-Megawatt-Projekt in Polen. Nur wenige Tage später konnte Nordex einen weiteren Auftrag aus Spanien über 93 MW melden, und selbst das konnte zuletzt noch getoppt werden. Denn vom französischen Versorger Engie hat der Windturbinenbauer einen Auftrag über 300 MW für einen Windpark in den USA erhalten.

Die Auftragsbücher füllen sich also weiterhin in beachtlichem Tempo. Doch während es an gleicher Stelle im vergangenen Jahr kräftige Aufschläge gab, leidet die Aktie derzeit unter einem klaren Korrekturtrend, der inzwischen sogar droht, Tempo zu gewinnen, falls die derzeitige ...

