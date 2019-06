Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Continental auf "Hold" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Im Kurs sei nun eine fehlende Erholung im zweiten Halbjahr sowie mögliche Gewinnwarnung weitgehend eingepreist, aber für eine Kaufempfehlung reiche es noch nicht aus, schrieb Analyst Cristian Dirpes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Gewinnmargen im Autogeschäft dürften sich nicht deutlicher erholen. Der Experte zieht die Aktie des französischen Reifenkonkurrenten Michelin vor./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2019 / 20:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-06-21/08:12

ISIN: DE0005439004