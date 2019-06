Obwohl der Wettbewerb der Streaming-Anbieter durch den Markteintritt von Disney und Apple größer wird, sieht sich Netflix gut positioniert. Man erwarte nicht, so hieß es vor kurzem in einem Brief an die Aktionäre, dass das Wachstum durch die Neuen, also Disney und Apple, nachlasse.

Den Grund lieferte Netflix gleich mit: Zu verschieden seien die Angebote. Auch sieht der Konzern Chancen für sich und Wettbewerber zugleich, ein Wachstum zu erzielen, zumal Streaming-Dienste noch lange nicht an der Sättigungsgrenze angekommen sind. Die letzten Quartalszahlen bestätigten Netflix.

In den drei Monaten von Januar bis März stieg die Anzahl der Abonnenten um 9,6 Millionen auf 149 Millionen. So viele Kunden hatte Netflix noch nie zuvor in einem Quartal gewonnen. Dadurch übertraf der Konzern sogar seine eigene Prognose, 8,9 Millionen neue Abonnenten gewinnen zu können.

Von den Neuen meldeten sich 1,7 Millionen auf dem Heimatmarkt in den USA an. Dort summiert sich die Anzahl der Netflix-Konten mittlerweile auf rund 60 Millionen. 7,9 Millionen neue Abonnenten holte Netflix international. Somit stieg die Nutzerzahl auf fast 89 Millionen außerhalb der USA.

Der Umsatz stieg um 22 Prozent zum Vorjahrsquartal. Der Nettogewinn erhöhte sich um 19 Prozent. Etwas vorsichtiger äußerte sich Netflix beim Ausblick. Von April bis Juni ...

