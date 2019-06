Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla nach einem Besuch am Standort Fremont von 400 auf 300 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung nach den jüngsten Kursverlusten auf "Buy" belassen. Die Sorgen um die Nachfrage seien wohl überzogen, aber die finanzielle Entwicklung sollte in den kommenden Monaten mit der Ausweitung der Produktion und der Modellpalette des Elektroautobauers weiter stark schwanken, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine gekürzten Schätzungen spiegelten dies wider./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2019 / 23:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2019-06-21/08:23

ISIN: US88160R1014