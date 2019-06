Börse fulminant: Die Aktie des Bürokommunikations-Dienstes Slack Technologies hat am Donnerstag einen grandiosen Börsenstart auf das New Yorker Parkett gelegt. Schon beim ersten Kurs sprang die Aktie rund 50 Prozent in die Höhe, baute den Aufschlag während der Sitzung dann weiter aus. Der Hype um die Anteilsscheine erinnert entfernt an den Börsengang von Beyond Meat. Dabei besteht zwischen beiden ein ganz erheblicher Unterschied. Während eine Gemeinsamkeit bestehen bleiben dürfte. Anleger jedenfalls sollten umsichtig agieren.

Den vollständigen Artikel lesen ...