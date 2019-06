Das Analysehaus RBC hat Munich Re auf "Outperform" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Neue Ausschlussregeln sollten den Versicherern im Umgang mit Schäden durch Cyber-Kriminalität helfen, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Er sehe diesen Bereich weiterhin als langfristig wachsenden und profitablen Markt. Munich Re traue diesem bis 2020 ein Wachstum auf acht bis neun Milliarden US-Dollar zu und wolle die diesbezüglichen eigenen Versicherungsprämien in diesem Zeitraum auf bis zu eine Milliarde Euro steigern./gl/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2019 / 17:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2019-06-21/08:37

ISIN: DE0008430026