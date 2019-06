NEW YORK, June 21, 2019gab heute seine Platzierung in einem redaktionellen Beitrag von NetworkNewsWire ("NNW") bekannt, einem facettenreichen Finanznachrichten- und Verlagsunternehmen für private und öffentliche Stellen.

Um die vollständige Publikation mit dem "Searching for the Next Super Nova" zu sehen, besuchen Sie: http://nnw.fm/P7LFo .



Umsatzwachstum im Quartalsvergleich ist einer der Indikatoren, der zur Ermittlung explosiven Gewinnpotenzials herangezogen wird. Bei vielen der Cannabis-Giganten waren direkt vor der parabolischen Preisbewegung ähnliche Wachstumsmuster zu beachten. Ein ebenso aussagekräftiger Indikator könnte die Tatsache sein, dass die Erträge von Wildflower Brands Inc. (CSE: SUN) (OTCQB: WLDFF) (https://www.networknewswire.com/clients/wildflower-brands-inc/'symbol=sun:cnx) im Quartalsvergleich jetzt 11 Quartale in Folge gestiegen sind, seitdem das Unternehmen seine hanfbasierten CBD-Produkte verkauft.



Das 2012 als Privatunternehmen gegründete Wildflower Brands ging 2014 an die Börse und hat seitdem alle Erwartungen übertroffen. Wildflower ist ein integriertes Unternehmen für Gesundheit und Wellness, das die synergistischen Effekte von Pflanzen und ihrer Extrakte nutzt.

Über Wildflower Brands



Wildflower Brands ist ein Unternehmen mit Hauptsitz in Vancouver, das angesehene Marken und hochwertige Produkte aufbaut, die die synergistischen Effekte von Pflanzen und ihren Extrakten enthalten. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: www.WildflowerBrands.co

Über NetworkNewsWire

NetworkNewsWirebietet, um alle Zielmärkte, Branchen und Demographien auf möglichst effektive Weise zu erreichen,liefert. Als facettenreiches Unternehmen mit einem umfangreichen Team von beitragenden Journalisten und Autoren ist NNW einzigartig positioniert, um privaten und öffentlichen Unternehmen bestmöglich zu dienen, die ein breites Publikum von Investoren, Verbrauchern, Journalisten und der allgemeinen Öffentlichkeit zu erreichen. Angesichts der Informationsüberlastung im heutigen Markt verschafft NNW einen Überblick und bietet seinen Kunden damit Sichtbarkeit, Wiedererkennung und Markenbewusstsein wie niemand sonst. Bei NNW fließen Nachrichten, Content und Informationen zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.NetworkNewsWire.com .



Bitte beachten Sie die vollständigen Nutzungsbedingungen und rechtlichen Hinweise auf der Website von NetworkNewsWire, die für alle von NNW bereitgestellten Inhalte gelten, ob veröffentlicht oder nachveröffentlicht: http://NNW.fm/Disclaimer .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Paragraph 27A des US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung und Paragraph 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils geltenden Fassung. Alle zukunftsgerichtete Aussagen sind dem Wesen nach ungewiss, da sie auf aktuellen Erwartungen und Annahmen bezüglich zukünftigen Ereignissen oder zukünftigen Ergebnissen des Unternehmens beruhen. Lesern wird geraten, kein übermäßiges Vertrauen in diese zukunftsgerichteten Aussagen zu legen, die nur Vorhersagen sind und nur zum jetzigen Zeitpunkt formuliert werden. Bei der Bewertung solcher Aussagen sollten potenzielle Investoren die diversen Risiken und Unsicherheiten, die in dieser Mitteilung genannt wurden, sowie die Belange, die in den SEC-Einreichungen des Unternehmens behandelt werden, sorgfältig prüfen. Diese Risiken und Unsicherheiten, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens maßgeblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellt wurden.