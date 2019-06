Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG: DEWB-Beteiligung Decimo GmbH plant Zusammenschluss mit Elbe Finanzgruppe AG DGAP-Ad-hoc: Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenzusammenschluss Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG: DEWB-Beteiligung Decimo GmbH plant Zusammenschluss mit Elbe Finanzgruppe AG 21.06.2019 / 08:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. DEWB-Beteiligung Decimo GmbH plant Zusammenschluss mit Elbe Finanzgruppe AG Jena, 21. Juni 2019 - Die Gesellschafter der Decimo GmbH, Berlin, einer Beteiligung der Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB), haben heute eine Absichtserklärung (Letter of Intent) mit der Elbe Finanzgruppe AG, Dresden (Freiverkehr München, ISIN DE000A2G8XP9), geschlossen, in der die Eckpunkte eines geplanten Mergers beider Unternehmen geregelt werden. Es ist beabsichtigt, 100% der Gesellschaftsanteile an der Decimo GmbH in die Elbe Finanzgruppe AG im Wege einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe von neuen Aktien einzubringen. Sämtliche Gesellschafter der Decimo GmbH sollen Aktionäre der Elbe Finanzgruppe AG werden. Der Abschluss der Transaktion wird bis zum Beginn des vierten Quartals 2019 angestrebt. Neben der finalen Zustimmung der Organe beider Gesellschaften ist die Umsetzung abhängig von der Genehmigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Mit planmäßigem Vollzug der Transaktion erwartet die DEWB einen vom Börsenwert der Elbe Finanzgruppe AG abhängigen Ergebnisbeitrag zwischen 3,1 und 4,0 Millionen Euro für das laufende Geschäftsjahr. **** Kontakt: DEWB AG Marco Scheidler Fraunhoferstraße 1 07743 Jena Tel.: +49 (0) 3641 31000 30 Fax: +49 (0) 3641 31000 40 ir@dewb.de www.dewb.de 21.06.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Effectenund WechselBeteiligungsgesellschaft AG Fraunhoferstraße 1 07743 Jena Deutschland Telefon: +49 (0)3641 3100030 Fax: +49 (0)3641 3100040 E-Mail: info@dewb.de Internet: www.dewb.de ISIN: DE0008041005, DE000A11QF77 WKN: 804100, A11QF7 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 828417 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 828417 21.06.2019 CET/CEST ISIN DE0008041005 DE000A11QF77 AXC0075 2019-06-21/08:45