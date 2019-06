Bayer testet in den USA den Wirkstoff Regorafenib (Handelsname: Stivarga) als ersten Wirkstoff in einer mehrarmigen Kooperations-Studie bei Hirntumor-Patienten. In dieser Woche ist der Startschuss dafür gefallen. Die Studie ist international von enormer Bedeutung, die GBM AGILE-Studie soll bis Ende 2019 an 40 Uni-Kliniken und ambulanten Einrichtungen in den USA anlaufen, bis 2020 plant Bayer laut der Pressemitteilung eine Erweiterung auf Europa, China, Kanada und Australien.

