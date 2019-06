Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien/Köln (pts006/21.06.2019/08:30) - 2018 war für die TÜV AUSTRIA Group das zweite Jahr in Folge mit einer zweistelligen Wachstumsrate sowohl beim Umsatz als auch beim Betriebserfolg. Mit dieser Wachstumsrate liegt der TÜV AUSTRIA deutlich über dem Markt und dem vergleichbaren Mitbewerb. Insgesamt lag der Umsatz bei 205,7 Millionen Euro. Die dynamische Entwicklung des österreichischen TÜV ist jetzt im aktuellen Annual Report 2018 nachzulesen. Auf 120 Seiten werden Aktivitäten der Unternehmensgruppe im Bereich Testing, Training, Inspection, Consulting und Certification beleuchtet sowie innovative Lösungen für Kunden und Partner vorgestellt. Ein thematischer Schwerpunkt liegt diesmal bei der Vorstellung von Safety- und Security-Lösungen in den Bereichen Industrie 4.0, Internet of Things und Automatisierung. Der österreichische TÜV, gegründet 1872, ist komplett unabhängig. Gewinne werden ausschließlich ins Unternehmen, neue Ideen, Konzepte und vor allem in Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investiert. Ein lohnendes Investment: Es reduziert die Abhängigkeit von einzelnen Märkten und trägt zu einem Plus an Stabilität als Unternehmensgruppe bei. Ende 2018 waren weltweit mehr als 1700 Mitarbeiter für die TÜV AUSTRIA Group tätig. Der TÜV AUSTRIA Group Annual Report ist ab sofort unter http://www.tuv.at/annualreport verfügbar. (Ende) Aussender: TÜV AUSTRIA Group Ansprechpartner: PhDr. Andreas Wanda Tel.: +43 504540 E-Mail: andreas.wanda@tuv.at Website: www.tuv.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190621006

