Weltkongress der Dermatologie (WCD) in Mailand hat Gillette neue klinische Forschungsergebnisse vorgestellt, um Dermatologen aus der ganzen Welt wissenschaftliche Informationen und Daten zu Fragen bezüglich rasurbezogener Hautprobleme von Männern mit empfindlicher Haut und Rasurbrand bereitzustellen. Im Einzelnen zeigen Ergebnisse aus zwei klinischen sowie weiteren Forschungsstudien, wie der Komfort bei der Rasur mit dem Gillette SkinGuard Sensitive Rasierer für Männer mit empfindlicher Haut steigt und sich das Erscheinungsbild der Haut verbessert. Zudem gehen damit erhebliche, emotionale und soziale Vorteile im Alltag einher. "Gillette hat sich schon immer darauf konzentriert, Männer und ihre Bedürfnisse bei der Rasur, ihr Gesichtshaar und ihre Haut genau zu verstehen. Wir haben nun bereits zum dritten Mal am Weltkongress der Dermatologie teilgenommen und freuen uns sehr, unsere neuen Forschungsergebnisse und Innovationen für die regelmäßige Rasur in diesem wichtigen Forum vorzustellen. Wir sind davon überzeugt, dass die neuen Erkenntnisse und klinischen Daten Hautärzten eine neue Perspektive bieten, die in ihrer Praxis nützlich ist und ihren männlichen Patienten zugutekommen wird", erklärte Troy Nimrick, R&D Director, P&G Grooming.

Gillette präsentierte Ergebnisse aus zwei klinischen Studien und weiteren Forschungsarbeiten:

In einer der Studien standen Männer mit empfindlicher Haut im Fokus. Heute berichtet mehr als jeder zweite Mann, dass er sich aufgrund empfindlicher Gesichtshaut nicht so oft rasieren könne, wie er gerne würde. Für Männer mit empfindlicher Haut kann die Rasur eine Herausforderung darstellen und bei ihnen können ein oder mehrere Symptome Rasur bedingter Hautirritationen auftreten. Bis die Symptome abklingen, verzichten viele Männer entweder ganz auf die Rasur oder planen akribisch, wie, wann und wie oft sie sich rasieren.

Für die Studie befragte Gillette Männer, die nach eigenen Angaben unter empfindlicher Haut leiden und bat sie, sich über einen Zeitraum von 28 Tagen täglich mit dem Gillette SkinGuard Sensitive zu rasieren. Am Ende der Studie zeigten die Männer deutliche Verbesserungen in allen Kriterien, die Hautreizung messen. Darunter waren von Dermatologen evaluierte sichtbare Symptome wie Rötung und Trockenheit sowie subjektiv wahrgenommene Symptome wie Brennen, Juckreiz, Spannungsgefühl und Kribbeln. Die Ergebnisse belegen, dass der Gillette SkinGuard Sensitive für Männer mit empfindlicher Haut empfehlenswert ist.

Im Mittelpunkt einer weiteren Studie standen Männer, die an Rasurbrand leiden. Auch unter dem Namen Pseudofolliculitis barbae (oder PFB) bekannt, ist dies eine der am häufigsten auftretenden Symptomatiken bei der Rasur für Männer mit afrikanischer Abstammung. Eine neue von der Wake Forest University durchgeführte klinische Studie mit Männern mit PFB zeigt, dass die Häufigkeit von Rasurbrand nach 12 Wochen täglichen Rasierens mit dem Gillette SkinGuard Sensitive um mehr als 60 Prozent zurückging. Im Verlauf der Studie verbesserte sich nicht nur das Erscheinungsbild der Haut erheblich, sondern auch die emotionale und soziale Befindlichkeit der Teilnehmer.

Darüber hinaus stellte Gillette auf dem Weltkongress neue Forschungsarbeiten mit Jugendlichen aus der ganzen Welt vor:

Eine Online-Umfrage unter 3.738 männlichen Jugendlichen im Alter von 16 bis 21 Jahren aus acht Ländern (USA, Großbritannien, Deutschland, Brasilien, China, Indien, Japan und Australien) zeigte, dass in der Jugend häufig Gefühle der Verwirrung und Verlegenheit auftreten. Zudem hat die Mehrheit der Jugendlichen im Alter von 16 Jahren oder jünger das Rasieren bereits ausprobiert. Das geht mit der Altersgruppe einher, die an Pickeln und Akne leidet. Die Studie ergab zudem, dass ein hoher Bedarf an mehr Informationen über Rasiermethoden bestehe, insbesondere da es bei der ersten Rasur in vielen Fällen zu Hautreizungen und kleinen Verletzungen kommen könnte und fast jeder Dritte (30 Prozent) die erste Rasur ohne Anleitung ausführe.

In einer Studie zum Thema Rasur mit 16- bis 20-Jährigen, die nach eigenen Angaben empfindliche Haut und sichtbare Anzeichen von Akne haben, wurde der Gillette SkinGuard Sensitive von den Teilnehmern mit überwiegender Mehrheit mit guten Noten für seine Komforteigenschaften während und nach der Rasur gegenüber ihrem normalen Rasierer bewertet. Das zeigt, dass der Gillette SkinGuard Sensitive eine neue und einzigartige Lösung für die Rasur bei sensibler Haut von Jugendlichen bieten kann, die gerade erst mit dem Rasieren beginnen.

