Hamburg (www.anleihencheck.de) - EZB-Chef Mario Draghi hat sich auf der EZB-Notenbanker-Konferenz im portugiesischen Sintra mit großen Tönen von den Finanzmärkten quasi verabschiedet, so Sintje Boie, Senior Analystin der Hamburg Commercial Bank im aktuellen Wochenbarometer.Im Vergleich zu der Zinssitzung Anfang Juni habe sich Draghi klarer in Richtung weiterer geldpolitischer Lockerungsschritte positioniert. Insbesondere das Inflationsziel von "unter, aber nahe 2%" sehe er angesichts der Konjunkturrisiken für die Eurozone (geopolitische Unsicherheit, die wachsende Gefahr von Protektionismus und die Anfälligkeit der Schwellenländer) als gefährdet an. "Ohne Besserung des Ausblicks für Konjunktur und Inflation seien zusätzliche geldpolitische Impulse nötig." Und: "Weitere Zinssenkungen und Maßnahmen, um sich daraus ergebende Nebeneffekte abzumildern, bleiben Teil unserer Werkzeuge." ...

