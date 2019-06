Der deutsche Leitindex hat auch am gestrigen Feiertag seinen Höhenflug fortgesetzt. Dabei markierte der DAX mit 12.438 Punkten ein neues Jahreshoch. Allerdings musste er in Anschluss einen Teil seiner Gewinne wieder abgeben.



Marktidee: S&P 500 Die Aktienmärkte in den USA zeigen sich nach wie vor stärker als der deutsche Markt. Der S&P 500 sprang gestern auf ein neues Allzeithoch bei 2.958 Punkten. Aus charttechnischer Sicht deutet vieles auf eine Fortsetzung der Rallye hin. In den Fokus rücken jetzt gleich zwei Zielbereiche.