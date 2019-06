Das erste Börsenhalbjahr dürfte den meisten Aktionären in guter Erinnerung bleiben. Jetzt aber mehren sich die Signale, dass für den weiteren Verlauf des Jahres auch deutlichere Rücksetzer nicht auszuschließen sind.



Ob DAX & Co. sogar unmittelbar vor dem Beginn eines Bärenmarktes stehen, schätzt Andreas Hürkamp, Leiter Aktienmarktstrategie der Commerzbank, in der aktuellen Sendung ein. ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf http://www.deraktionaer.tv abrufbar.