Wienerwald (pts007/21.06.2019/08:45) - Was mit Plastikgeschirr, Erotikutensilien und Modeschmuck funktioniert, sollte doch wohl auch bei exklusiven handgemachten Herrenuhren machbar sein. Verkaufspartys im Stile von Tupperware, aber deutlich exklusiver und auf eine männliche Zielgruppe abgestimmt - und mit luxuriösen Zeitmessern zu einem günstigen Preis. Gesagt, getan. "Ab acht Mann - oder auch Frauen - komme ich mit meiner gesamten Armbanduhren-Kollektion zu den Interessenten nach Hause oder an einen Ort der Wahl, egal ob Wien, Linz, Salzburg, München, oder wo auch immer", so Thomas Hiden Gründer und Uhrendesigner von VIRIBUS UNITIS, die im niederösterreichischen Wienerwald handgemacht werden. Infos über die Uhren-Partys unter: https://www.viribusunitis-watches.com/ Interessierte Männerrunden und Infoabende bei Uhrenhändlern als Gegenpol zum anonymen Shopping "Vieles wird heute anonym im Internet gekauft. Aber gerade eine Luxusuhr will erklärt werden. Man will das gute Stück in der Hand halten und auch die unterschiedlichsten Modelle anprobieren. Da ist eine Verkaufsparty mit Bekannten, Kollegen oder Freunden eine perfekte Umgebung. Und ich als Designer habe die Möglichkeit, meine Uhren und die Herstellung genau zu erklären", so Thomas Hiden. Daher werden auch Infoabende bei interessierten Uhren- oder Schmuckhändlern von Thomas Hiden besucht. "Immer öfter fragen mich auch Uhrenhändler an, die ihren Stammkunden eine neue Uhrenmarke näher bringen wollen und den direkten Kontakt mit dem Designer und Erzeuger von kleinen Manufakturen wie der unseren suchen." Im Angebot von VIRIBUS UNITIS sind neben Stahluhren auch Bronzeuhren, die bei anderen Uhrenherstellern kaum leistbar sind. Die Manufaktur hat sich auf aufwändige Gehäuse und teils sehr komplizierte Zifferblätter spezialisiert, die viel Handarbeit und Wissen über Material und Verarbeitung benötigen. "Alles ist höchste Fertigungsqualität. Da gibt es keine Kompromisse. Ich überprüfe selbst jede einzelne Uhr, bevor sie ausgeliefert oder persönlich übergeben wird. Das bin ich dem Image meiner Marke wert", erklärt Thomas Hiden. Auch Frauen lieben große Männeruhren - und Verkaufspartys Eine Armbanduhr ist auch für die Frau von Welt ein extrem wichtiges Accessoire. Daher wird auf die Auswahl auch viel Augenmerk gelegt. Da muss alles zusammenpassen - Tasche, Outfit und eben der Zeitmesser. "Auffallen soll die Uhr schon, auch gerne bunter als für doch oft noch sehr konservative Männer, aber dennoch nicht zu aufdringlich sein", so Thomas Hiden über die Wünsche der Frauen. Eine Verkaufsparty für hochwertige handgefertigte Armbanduhren ist die ideale Umgebung, um einer fröhlichen Frauenrunde in die Welt von Design und präziser Mechanik zu entführen. "Dabei sind hochwertige Uhren auch noch eine immer beliebter werdende Anlageform, denn Uhren behalten ihren Wert auch noch nach vielen Jahren. Qualität muss daher ein Leben lang halten", so Thomas Hiden. VIRIBUS UNITIS WATCHES Thomas Hiden Sparbach 31 2393 Sittendorf Österreich/Austria Tel.: +43 664 5053839 E-Mail: office@viribusunitis-watches.com Homepage: https://www.viribusunitis-watches.com/ Facebook: https://www.facebook.com/ViribusUnitisWatches/ Instagram: https://www.instagram.com/viribusunitiswatches/ (Ende) Aussender: VIRIBUS UNITIS WATCHES Ansprechpartner: Thomas Hiden Tel.: +43 2237 72343 32 E-Mail: office@viribusunitis-watches.com Website: www.viribusunitis-watches.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190621007

