Euroboden veröffentlicht IFRS Konzernhalbjahresbericht 2018/2019

Betriebsergebnis (EBIT) von 31,8 Mio. Euro - Gesamtleistung mehr als verdoppelt auf 62,5 Mio. Euro - Eigenkapitalquote beträgt 26,2%, Eigenkapital auf43,4 Mio. Euro gestiegen Die Euroboden-Gruppe hat ihre Gesamtleistung im Zeitraum vom 1. Oktober 2018 bis zum 31. März 2019 im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Die Gesamtleistung des Konzerns, die neben den Umsatzerlösen die Bestandsveränderungen und aktivierten Eigenleistungen umfasst, betrug TEUR 62.488 (Vorjahr: TEUR 28.421). Der Konzern hat im Berichtszeitraum ein Betriebsergebnis (EBIT) von TEUR 31.768 (Vorjahr: TEUR 1.709) und ein Ergebnis vor Steuern (EBT) von TEUR 30.019 (Vorjahr: TEUR -400) erzielt. Unter Berücksichtigung der Ertragssteuern in Höhe von TEUR 7.377 weist der Konzernabschluss für das erste Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres einen Jahresüberschuss von TEUR 22.643 aus. Die Konzernbilanz weist zum Bilanzstichtag ein Eigenkapital von TEUR 43.431 (Vorjahr: TEUR 20.788) aus. Dadurch hat sich auch die Eigenkapitalquote auf 24,8% (Vorjahr 12,1%) mehr als verdoppelt. Die bereinigte Eigenkapitalquote liegt bei 26,2% (Vorjahr: 12,7%). Von wesentlicher Bedeutung für die Geschäftsentwicklung war der Verkauf eines Grundstücks in München nach erfolgter Baurechtbeschaffung. Aus dem Verkauf wurde ein signifikanter Ergebnisbeitrag realisiert, der sich erheblich auf die Vermögens- und Ertragslage des Konzerns ausgewirkt hat. Martin Moll, Geschäftsführer der Euroboden GmbH: "Wir sind sehr zufrieden mit dem hervorragenden Ergebnis unseres Konzerns, das uns in unserem erfolgreichen Geschäftsmodell bestärkt. Gleichzeitig konnte Euroboden weiterhin zusätzliche stille Reserven in den in Entwicklung befindlichen Immobilien aufgebaut, welche in der Konzernbilanz nicht ausgewiesen werden können. Wir haben uns in der ersten Jahreshälfte 2019 mehrere attraktive Immobilien vertraglich sichern können, die über das Potenzial verfügen, um architektonisch und wirtschaftlich herausragende Projekte zu schaffen." Der vollständige Bericht findet sich unter: https://www.euroboden.de/assets/downloads/IFRS-Konzernzwischenabschluss-der-Euroboden-GmbH-1.HJ-2018-2019.pdf

21.06.2019