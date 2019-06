Die Deutsche Bank hat Air France-KLM von "Sell" auf "Hold" hochgestuft, das Kursziel aber von 8,00 auf 7,60 Euro gesenkt. Das Kursziel sei erreicht worden, begründete Analyst Jaime Rowbotham in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie sein neues Votum. Grund zur Panik gebe es nach der Lufthansa-Gewinnwarnung nicht, wenngleich sich die Situation für die großen Netzwerk-Fluggesellschaften nach mauen Verkehrsdaten für den Monat Mai etwas verschlechtert und er seine Erwartungen für 2019 nach unten geschraubt habe./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2019 / 04:57 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2019-06-21/09:21

ISIN: FR0000031122