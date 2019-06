Das Analysehaus Warburg Research hat KWS Saat nach der Übernahme von Pop Vriend Seeds von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 64,80 auf 70,30 Euro angehoben. Der Kauf sei der erste Schritt in den schnell wachsenden Markt für Gemüsesaatgut, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Preis sei zwar nicht ganz günstig, spiegele aber auch die attraktiven Wachstumsmöglichkeiten sowie das Vertriebspotenzial von KWS wider./mis/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2019 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

