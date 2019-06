Die Aktien der Beteiligungsgesellschaft Rocket Internet zählen zu den großen Gewinnern dieser Woche, haben an Fronleichnam mehr als sieben Prozent an Wert gewonnen. Anleger treibt jetzt eine Frage um: Wie lange werden sie sich überhaupt noch an der entfachten Kursrallye erfreuen können? Denn: Stand jetzt könnte die Aktie, die sich auch im AKTIONÄR-Musterdepot befindet, schon bald von der Börse verschwinden. Gesetzt den Fall, Oliver Samwer findet nicht schnellstmöglich neue Investitionsziele. 30 Prozent könnten drin sein, sollte er seinen Alternativ-Plan ernsthaft verfolgen.

Den vollständigen Artikel lesen ...