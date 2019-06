von Birgitt Haas, €uro am SonntagZuletzt gewann die Aktie von zooplus deutlich an Wert hinzu. Der Onlinehändler für Heimtierbedarf profitiert davon, dass der US-Konkurrent Chewy für den Börsengang am vergangenen Freitag eine ambitionierte Preisspanne aufgerufen hat. Die Bewertung liegt um das 2,3-Faceh über dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...