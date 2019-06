Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. In der Reihe "Einen Brief an den Konzernchef" des Analysehauses schrieb Analyst Wimal Kapadia in einer am Freitag vorliegenden Studie, dass Bayer die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten beilegen sollte und die Patentklippe im Pharmageschäft angehen müsse. Zudem müsse der Konzern an der Kommunikation mit den Investoren arbeiten. Grundsätzlich bleibt Kapadia aber zuversichtlich gestimmt, weil die Anleger sich seiner Meinung nach irgendwann wieder auf das eigentliche Geschäft von Bayer fokussieren dürften, während derzeit die Glyphosat-Risiken noch stark auf dem Aktienkurs lasteten./mis/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2019 / / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2019-06-21/09:54

ISIN: DE000BAY0017