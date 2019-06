Freie Fahrt für den ersten Brennstoffzellen-Zug in Großbritannien: Wie der Homepage der University of Birmingham zu entnehmen ist, starten die Testfahrten für den HydroFLEX. Das Brennstoffzellen-Modul, welches in dem Wasserstoffzug verbaut ist, hat die kanadische Ballard Power bereitgestellt. DER AKTIONÄR berichtete. Von den Neuigkeiten konnte die Ballard-Power-Aktie profitieren, im gestrigen Handel schlossen die Papiere vier Prozent höher.

