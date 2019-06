Der Mietendeckel hat es in die internationale Presse geschafft. Und vermutlich wird die Idee als nächstes vor dem Gericht geprüft. Mieter und Vermieter sind die Leidtragenden einer explosiven Mischung aus geringer Kaufkraft, beliebtem Betongold und einer von der Politik vernachlässigten sozialen Wohnungsbaupolitik. In Berlin fließt, gemessen an der Kaufkraft, jeder zweite Euro in die Miete und die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...