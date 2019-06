Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die FOMC-Sitzung endete am Mittwoch ohne Veränderung der Zinspolitik, wohl aber wurden Signale für eine zukünftige Lockerung gegeben, so die Analysten der Helaba.Die "dot plots" seien zurückgenommen worden, sodass der Median der als angemessen angesehene Zinsniveaus nun für das Jahresende 2020 bei 2,13% liege (nach 2,63% im März), was einer Zinssenkung vom aktuellen Niveau aus um 25 BP entspräche. Der Median für das Ende dieses Jahres sei unverändert bei 2,38%, allerdings seien auch diese "dots" insgesamt nach unten verschoben worden. Die Geldmärkte würden aktuell ein Zinsniveau von rund 1,4% per Ende 2020 einpreisen. Trotz der im Vergleich dazu verhaltenen Signalgebung der FED hätten die Finanzmärkte freundlich auf die Zinssenkungsbereitschaft der Notenbanker reagiert. ...

