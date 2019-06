Wien (www.anleihencheck.de) - Die US-FED beließ auf ihrer Sitzung die Leitzinsen zwar unverändert, die Meinung der FOMC-Mitglieder hat sich aber deutlich verändert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Laut Dot Plots würden nunmehr 8 FOMC-Mitglieder eine Zinssenkung bis Jahresende für wahrscheinlich halten. FED-Präsident Powell habe diesen Umstand stark hervorgehoben. Er habe einerseits die gute Lage in wichtigen Wirtschaftsbereichen (Arbeitsmarkt, privater Konsum) betont. Andererseits habe es zuletzt Hinweise gegeben, dass sich die Investitionstätigkeit abflaue. Zwar gelte es noch Daten abzuwarten, um sich nicht zu stark auf nur einzelne, wenige Informationen zu stützen. In Summe sei aber die FED aus Sicht der Analysten der Raiffeisen Bank International AG bereit, sehr bald die Leitzinsen nach unten zu nehmen. Dadurch solle einer etwaigen Schwäche von Teilen der Wirtschaft möglichst proaktiv entgegengetreten werden. ...

