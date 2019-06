Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Politische Risiken wie der Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie der Irankonflikt sorgen weiterhin für eine erhöhte Risikoaversion unter den Finanzmarktteilnehmer, so die Analysten der Helaba.Obige Themen dürften sich auch in den heutigen EWU-Datenveröffentlichungen niederschlagen, welche das Potenzial hätten, den Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) zu stützen. Zudem bestünden die Zinssenkungsspekulationen beiderseits des Atlantiks weiter. Das technische Bild sei zudem konstruktiv, denn der Mai-Aufwärtstrend sei intakt und die überkaufte Marktlage habe sich etwas verringert. Das Kontrakthoch liege bei 172,88 und stelle einen ersten Widerstand dar. Unterstützungen bestünden an der Trendlinie bei 171,65 und in der Zone 171,75/76. Die Trading-Range liege zwischen 172,10 und 172,90. ...

