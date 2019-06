Die Prüfung elektrischer Betriebsmittel und Anlagen gemäß DGUV Vorschrift 3 ist nach der BetrSichV für alle Unternehmen Gesetz!



Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung schreibt die regelmäßige Kontrolle ortsveränderlicher elektrischer Geräte nach DGUV Vorschrift 3 vor. So wird Arbeitsunfällen im Betrieb vorgebeugt. Für die Überprüfung wenden Sie sich an ein zertifiziertes Prüfunternehmen wie der E+Service+Check GmbH.



Darum ist die regelmäßige Kontrolle elektrischer Betriebsmittel wichtig Die Überprüfung elektrischer Anlagen hat in definierten Abständen zu erfolgen. Vorgegeben wird der zeitliche Rahmen von der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV). Dabei führt eine befähigte Person eine Sicht-, Funktions- und Messprüfung durch. Es werden unterschiedliche Szenarien im Betriebsalltag simuliert, wobei sich die Geräte anschließend sofort wieder in Betrieb nehmen lassen müssen. Nach einer erfolgreichen Prüfung wird das Betriebsmittel mit einer Plakette versehen. Sie dient neben dem Protokoll als Nachweis für eine Sach- und Fachgerechte durchgeführte Kontrolle. Auch enthält sie den Zeitpunkt der Wiederholungsprüfung. Die Ergebnisse der DGUV V3 Prüfung werden in einem Prüfprotokoll festgehalten. Das Protokoll dient der Versicherung ebenfalls als Nachweis für die stattgefundene Prüfung. Gleichzeitig gibt es Ihnen einen Überblick über Ihren Gerätebestand und den Zustand der Anlagen.



Dadurch zeichnen sich ortsveränderliche Betriebsmittel aus



Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel gibt es in jedem Unternehmen. Die Geräte sind nicht an ihren Standort gebunden. Durch ihre geringe Größe lassen sie sich leicht befördern und sind nicht an eine elektrische Leitung gebunden. Bestandteil ortsveränderlicher Geräte sind Wasserkocher, Kaffeemaschinen, kleine Drucker, Laptops und Standventilatoren. Allerdings sind auch solche Betriebsmittel dazu imstande, einen Kurzschluss auszulösen. Im schlimmsten Fall können sich Mitarbeiter an ihnen verletzen. Daher sind ortsveränderliche Geräte in regelmäßigen Abständen zu überprüfen. Verweis: https://www.e-service-check.de/bgv-a3/



Harte Strafen bei nicht Beachtung



Führen Sie die Überprüfung elektrischer Betriebsmittel nicht sachgemäß durch, müssen Sie mit hohen Strafen rechnen. Das gilt vor allem dann, wenn sich durch Ihre Nachlässigkeit ein Arbeitsunfall ereignet. Die Versicherung kommt für die Kosten nicht auf. Ihre Ausgaben beschränken sich nicht nur auf die Strafzahlung. Wird einer Ihrer Angestellten durch einen Unfall schwer verletzt, müssen Sie mit einem Arbeitsausfall rechnen. Auch das defekte Gerät ist zu ersetzen. Der gesamte Prozess resultiert in einer hohen finanziellen Belastung. Es lohnt sich damit nicht, auf die Überprüfung zu verzichten.



Wenden Sie sich an einen Experten



Es ist wichtig, dass Sie die Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel ausschließlich von einer befähigten Person durchführen lassen. Wir von der E+Service+Check GmbH haben 170 befähigte Prüfer für Ihre elektrischen Betriebsmittel und Anlagen.