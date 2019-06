Barrick Gold: Neues Jahreshoch, 18 Prozent Gewinnpotenzial

So durchwachsen die Kursentwicklung von Barrick Gold (WKN: 870450 / ISIN: CA0679011084) im Frühjahr ausfiel, so beeindruckend ist der Kursanstieg der vergangenen Wochen. So verzeichnet Barrick Gold seit Anfang Juni einen kräftigen Sprung von 23 Prozent nach oben.

Goldpreis-Rallye

Der Kurs von Barrick Gold wird dabei natürlich durch die aktuelle Goldpreis-Rallye befeuert. Die Notierungen des Edelmetalls legten seit Monatsanfang um 7 Prozent zu und erreichten mit einem gestrigen Schlusskurs von 1389 US-Dollar den höchsten Stand seit August 2013.

Aussicht auf Zinssenkungen

Grund für die Goldpreis-Rallye ist die Aussicht auf Zinssenkungen in den USA. Der Chef der US-Notenbank Fed hatte am Mittwochabend eine Leitzinssenkung bereits im Juli in Aussicht gestellt. Jerome Powell zufolge treibt die Fed ein "Gefahrenbild" aus Handelskonflikten und eingetrübten Aussichten für die Weltwirtschaft um: "Wir werden bei Bedarf handeln und unsere Instrumente nutzen, um das Wachstum zu sichern", erklärte der Fed-Chef.

Den vollständigen Artikel lesen ...