EMX Royalty besitzt im Bergbau nicht nur eine sehr breite Palette an Rohstoff-Projekten. Vielmehr versteht es das Management, daraus auch einen Profit zu schlagen. Damit stellt das Unternehmen aus Vancouver eine Perle unter den Royalty-Firmen dar.

Das Besondere an Royalty-Unternehmen

Erst jüngst hat das renommierte kanadische Brokerhaus Canaccord Genuity die Vorteile von Royalty-Unternehmen in einem mehr als 20 Seiten umfassenden Research-Report herausgearbeitet. Fazit: Die Aktien aller sechs großen Konzerne, die aufgenommen wurden, bekamen die Einschätzung "Kaufen". Das Zielkurspotenzial reichte bis gut 45 Prozent über dem aktuellen Preis. Investmenthäuser schauen sich in der Regel jedoch nur die großen Unternehmen am Markt an. So hatten die von den Canaccord-Analysten beobachteten Konzerne eine Marktkapitalisierung von 500 Mio CAD aufwärts. Aufstrebende kleinere Unternehmen wie EMX Royalty (1,60 CAD/1,06 Euro; CA26873J1075) fallen dabei durch das Raster - noch! Denn gerade EMX besitzt eine enorm breite Palette an Projekten - gut 90 an der Zahl -, die in Zukunft den Wert erheblich steigern sollten.

Beispiel Slättberg

Als typisches Beispiel kann EMX' Vereinbarung mit dem Junior-Bergbauunternehmen Sienna Resources dienen. EMX hat sein Slättberg-Projekt in Schweden Ende 2017 an Sienna veroptioniert. Erst im März 2019 wurde die Übereinkunft bis zum 31. Oktober 2019 verlängert. EMX hat bereits für den ursprünglichen Vertrag drei Mio Sienna-Aktien bekommen. Nun muss Sienna bis Ende Oktober umgerechnet rund 165.00 Euro in die Exploration des Nickel-Kupfer-Kobalt-Projekts investieren, um die Option einer 100-prozentigen ...

