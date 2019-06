Zum Ultimo des 1. Quartals 2019 wurden in österreichischen InvestmentfondsVermögenswerte von rund € 181,9 Mrd.1 verwaltet. Damit stieg das Fondsvermögen in den ersten drei Monaten des Jahres, insbesondere aufgrund von Kursgewinnen, um +4,7% bzw.€ 8,1 Mrd. an. Gleichzeitig gab es in diesem Zeitraum Nettomittelabflüsse von € 150 Mio.Zum Stichtag waren in Österreich 16 Kapitalanlagegesellschaften (KAG) und 50 Alternative Investmentfonds Manager (AIFM) zugelassen, die zum Einen 958 "Organismen zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren" (OGAW) aufgelegt hatten, zum Anderen 1.104 Alternative Investmentfonds (AIF). Die Gesamtzahl der Fonds reduzierte sich im 1. Quartal um 16. Nach Veranlagungsstrategie teilen sich die österreichischen Fonds wie folgt auf: 1.103 ...

