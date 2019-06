Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Phase-II-Studiendaten zum Anti-IL-33 Antikörper REGN3500 von Sanofi und Regeneron hätten Hinweise gebracht, dass das Mittel beim Einsatz gegen Asthma nicht so effektiv sei wie Dupixent, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es liefen aber noch Studien zu anderen Einsatzbereichen./mis/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2019 / 03:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2019 / 03:46 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2019-06-21/10:51

ISIN: FR0000120578