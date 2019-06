Absturz ohne Ansage: Die Aktien deutscher Halbleiterwerte notieren am letzten Handelstag dieser woche durch die Bank weg niedriger, zählen zu den größten Verlierern in ihren Indizes. Ob Infineon oder Dialog Semiconductor, ob Siltronic oder Aixtron - alles, was auch nur in entferntestem Sinne mit Halbleitern zu tun hat, wird tendenziell abverkauft. Die Kurseverluste halten sich angesichts des Auslösers aber dennoch in Grenzen. Denn: Von einem 40-Prozent-Horror-Kurssturz sind die deutschen Titel mit Abgaben im einstelligen Prozentbereich meilenweit entfernt.

