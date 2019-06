Der Glasfaserhersteller Owens Corning (ISIN: US6907421019, NYSE: OC) schüttet eine Dividende in Höhe von 22 US-Cents für das zweite Quartal aus. Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,88 US-Dollar ausbezahlt. Dies entspricht einer Dividendenrendite in Höhe von 1,79 Prozent beim aktuellen Börsenkurs von 49,18 US-Dollar (Stand: 20. Juni 2019). Owens Corning zahlt die Dividende am 2. August 2019 an die Anteilsinhaber ...

