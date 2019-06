Wien (www.anleihencheck.de) - Auf der jüngsten Hauptversammlung der Deutsche Bank (DB) hatte der Vorstand der Bank harte Einschnitte im Investmentbanking angekündigt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Laut Medienberichten werde jetzt vermehrt klarer, dass damit auch eine interne "Bad Bank" als Lösung gemeint sein könnte. Bei einem geplanten Konzernumbau sollten Risiken vor allem aus dem Wertpapiergeschäft in Milliardenhöhe abgebaut werden. Vor allem lang laufende Derivate im Volumen von EUR 50 Mrd. sollten dafür in die "Bad Bank" transferiert werden. Die Verlagerung in eine solche Abwicklungseinheit hätte allerdings eine Neubewertung zur Folge, die das Renditeziel des Vorstandes (4% Eigenkapitalrendite) nun unrealistisch erscheinen lasse. (News vom 19.06.2019) (21.06.2019/alc/n/a) ...

