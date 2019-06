Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die VST BUILDING TECHNOLOGIES AG ("VST") wurde im Jahr 2002 gegründet und hat sich seitdem zu einem führenden Anbieter von Technologielösungen für den Hochbau entwickelt, so "mainvestor Company Talk" in einer aktuellen Ausgabe.Die industriell vorgefertigten Bauelementen von VST würden dabei mit Vorteilen gegenüber der traditionellen Bauweise locken. Die Mittelstandsanleihe (ISIN DE000A1HPZD0/ WKN A1HPZD) der VST BUILDING TECHNOLOGIES AG sei im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse und die VST-Aktie (ISIN AT0000A25W06/ WKN A2PBVH) im Wiener Marktsegment direct market plus gelistet. Aktuell emittiere VST eine neue Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2R1SR7/ WKN A2R1SR). mainvestor Company Talk habe dazu mit den VST-Vorständen, Kamil Kowalewski und Bernd Ackerl, gesprochen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...