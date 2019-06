Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Ad hoc-Mitteilung der STADA Arzneimittel AG vom 21.06.2019:STADA Arzneimittel Aktiengesellschaft ("STADA" oder die "Emittentin") mit eingetragenem Sitz in Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel, Bundesrepublik Deutschland, gibt heute das Ergebnis ihres Angebotes an die Anleihegläubiger (die "Anleihegläubiger") der 1,750% Schuldverschreibungen (ISIN XS1213831362/ WKN A14KJP), Common Code 121383136, (die "Schuldverschreibungen"), die am 8. April 2015 in einem Gesamtnennbetrag in Höhe von EUR 300.000.000 begeben wurden und im Jahr 2022 fällig sind, die ausstehenden Schuldverschreibungen unter bestimmten Bedingungen durch einen Barankauf (das "Rückkaufangebot") zu erwerben, bekannt. Das Rückkaufangebot erfolgte unter den Bedingungen und zu den Konditionen deren Einzelheiten in dem Rückkauf-Memorandum vom 8. Januar 2019 beschrieben sind (das "Rückkauf-Memorandum"). ...

