FRANKURT (Dow Jones)--Daimler und BMW suchen nach einem Medienbericht externe Investoren für YourNow, das im Februar gegründete Mobilitäts-Joint-Venture. Mittelfristig werde ein Börsengang für das Gemeinschaftsunternehmen angepeilt. Laut Manager Magazin vom Freitag sprechen Daimler und BMW bereits mit verschiedenen möglichen Interessenten. Darunter seien Finanzinvestoren ebenso wie andere Autokonzerne, heißt es laut Magazin aus dem "Umfeld der Gespräche". Der britische Investmentberater Evercore begleite den Prozess.

In YourNow haben Daimler und BMW unter anderem ihre Carsharing-Start-ups Car2Go und DriveNow eingebracht. Diese firmieren inzwischen unter der gemeinsamen Marke ShareNow. YourNow bietet verschiedene Mobilitätsdienste an, zum Beispiel die Vermittlung von Taxifahrten oder Parkplätzen. Mittelfristig dächten BMW und Daimler laut Magazin auch an einen Börsengang des Gemeinschaftsunternehmens. Beteiligten zufolge werde für YourNow schon in der nächsten Finanzierungsrunde eine Bewertung von mindestens fünf Milliarden Euro erwartet. Das Geld der neuen Investoren solle in weiteres Wachstum investiert werden.

Bislang halten Daimler und BMW jeweils 50 Prozent an dem Joint-Venture. Sie wollen die Mehrheit auch nicht abgeben. Ein Daimler-Spreche wollte Dow Jones gegenüber am Freitag den Magazinbericht nicht kommentieren. BMW war am Freitag nicht unmittelbar für eine Stellungnahme zu dem Magazinbericht erreichbar.

June 21, 2019

