IDC anerkennt die C3 AI Suite für schnelle Anwendungsimplementierungen, große Branchenerfahrung und unternehmensweite KI

C3.ai, ein führender Anbieter von KI-Software für Unternehmen zur Beschleunigung der digitalen Transformation, gab heute bekannt, dass das Unternehmen laut IDC MarketScape als ein Marktführer für IIoT-Plattformen im Energiesektor gewürdigt wurde: Worldwide Industrial IoT Platforms in Energy 2019 Vendor Assessment (IDC US45116919, Juni 2019) (Weltweite Anbieterbewertung für industrielle IoT-Plattformen im Energiesektor 2019) C3.ai liefert eine Software-Suite für die schnelle Entwicklung, Bereitstellung und den Betrieb von groß angelegten KI-, Predictive Analytics- und IoT-Anwendungen für jede Unternehmenswertschöpfungskette in jeder Branche, mit Schwerpunkt auf Industrieunternehmen.

Die C3.ai-Software ermöglicht es führenden Unternehmen, unternehmensweite KI-, Predictive Analytics- und IoT-Anwendungen schnell zu entwerfen, zu entwickeln, einzusetzen und zu betreiben. Zum wachsenden Kundenstamm von C3.ai gehören 3M, Shell, Enel, New York Power Authority, die United States Air Force, Con Edison und ENGIE.

IDC MarketScape zitierte das Kundenfeedback: "C3 ermöglicht es Kunden, Modelle zu erstellen und Anwendungen in kürzerer Zeit mit begrenztem Risiko bereitzustellen. Diese Tools haben es C3-Kunden ermöglicht, den Wert von Machbarkeitsnachweisen schnell zu erfassen, wobei einige Kunden den Wert in weniger als drei Monaten melden."

"Bis 2020 werden 25 der großen Öl- und Gasunternehmen eine Plattform zur Entwicklung, Analyse, Modellierung und Simulation von Best Practices in einer kognitiv-basierten Umgebung für kontinuierliches Lernen implementiert haben. Öl- und Gasunternehmen suchen als Reaktion auf die Auswirkungen des durch den Ölpreisanstieg verursachten wirtschaftlichen Umfelds nach neuen Wegen, um Kosten zu senken und die Leistung zu verbessern", sagte Kevin Prouty, Group Vice President, Energy and Manufacturing Insights, IDC. "In diesem Bericht wird C3.ai als führend auf dem Energiemarkt gewürdigt."

"C3.ai entwickelt sich zum Standard als die branchenübergreifende Enterprise KI- und IoT-Plattform. Diese Anerkennung durch IDC MarketScape ist ein wichtiges Zeugnis für die vielen engagierten und talentierten Mitarbeiter von C3.ai weltweit, die sich unermüdlich für den Erfolg unserer Kunden einsetzen", sagte Ed Abbo, C3.ai President und CTO.

Über IDC MarketScape

Das Anbieteranalysemodell IDC MarketScape soll einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von ITC-Anbietern (Informations- und Kommunikationstechnologie) in bestimmten Märkten bieten. Bei der eingesetzten Untersuchungsmethode wurde eine strenge Punktvergabe auf Grundlage qualitativer und quantitativer Kriterien verwendet, deren Ergebnisse in einer einzigen grafischen Darstellung der jeweiligen Position eines Anbieters an einem bestimmten Markt ausgewertet werden. IDC MarketScape bietet ein klares Bezugssystem, innerhalb dessen die Produkt- und Dienstleistungsangebote, die Leistungen und Strategien sowie die aktuellen und zukünftigen Markterfolgsfaktoren von IT- und Telekommunikationsanbietern auf aussagekräftige Weise miteinander verglichen werden können. Dieses Bezugssystem bietet Technologieabnehmern eine 360°-Beurteilung der Stärken und Schwächen bestehender und potenzieller Anbieter.

Über C3.ai

C3.ai ist ein führender Anbieter von KI-Software zur Beschleunigung der digitalen Transformation. Die C3 AI Suite bietet eine umfassende Familie von Softwarefunktionen für die schnelle Entwicklung, Bereitstellung und den Betrieb von umfangreichen KI-, Predictive Analytics- und IoT-Anwendungen. C3.ai bietet auch konfigurierbare, vorgefertigte, hochwertige KI-Anwendungen zur Lösung einer Reihe von Herausforderungen, einschließlich vorausschauender Wartung, Betrugserkennung, Sensornetzwerkzustand, Lieferkettenoptimierung, Energiemanagement, Geldwäschebekämpfung und Kundenbindung.

