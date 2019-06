Die Trends vom Parkett: Die Notenbanken haben in dieser Woche die Börsen getrieben. Der DAX und der S&P 500 sind auf neue Jahreshochs geklettert. Nun steht der Hexensabbat an diesem Freitag an. Eine weitere spannende Story brachte die Lufthansa in dieser Woche: die Aktie mit dem größten Tagesverlust seit fünf Jahren, Gewinnwarnung und angedrohte Streiks. Die bei den Tradern beliebteste Aktie war aber Wirecard mit einem Turbo Long. Wirecard wurde sogar häufiger gehandelt als der DAX. Außerdem ...

