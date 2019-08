Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Patrick DeWayne blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Deutsche Lufthansa wieder. Am Donnerstag war die Aktie der Luftfahrtgesellschaft auf den tiefsten Stand seit zweieinhalb Jahren gesunken. Dadurch hat sich das technische Bild jetzt deutlich verschlechtert. Bei den Verkäufen steht Wirecard auf dem ersten Platz. Heute gibt es hier gute News zur Financial Commerce Plattform des Payment-Konzerns.