Ein spannendes Zahlen-Update der Yoc AG (WKN: 593273) gibt Einblick in die weitere Geschäftsentwicklung von 2019. Für das laufende zweite Quartal stellte Yoc in dieser Woche einen Umsatzanstieg in Höhe von 25 bis 30% auf 3,8 bis 3,9 Millionen Euro in Aussicht nach vorläufigen Berechnungen.

Es scheint, als würde der Mobile-Advertising-Dienstleister mit knapp 50 Mitarbeitern an Standorten wie London, Madrid und Amsterdam nach dem verhaltenen Auftaktquartal an den Wachstumspfad anknüpfen. Yoc plant mit anhaltenden Kostensenkungen. Das könnte sich auch für Aktionäre lohnen und den Turnaround der Aktie beschleunigen. Wer vor sieben Monaten Yoc-Aktien kaufte, steht mit einer Rendite von etwa +100% auf der Gewinnerseite.

