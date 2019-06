Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vonovia auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die Sorge der Anleger sei übertrieben, dass von dem vom Berliner Senat verabschiedeten Mietendeckel eine Ansteckungsgefahr auf andere Bundesländer ausgehen könnte, schrieb Analyst Charles Boissier in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Hauptstadt sei ein spezieller Fall, einzig in Hamburg und Bremen sei das Risiko für die Immobilienbranche ebenfalls hoch. Vonovias Portfolio stuft der Analyst vor diesem Hintergrund als das zweitsicherste nach dem von Wettbewerber LEG ein./tav/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2019 / 08:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2019-06-21/12:07

ISIN: DE000A1ML7J1