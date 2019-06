Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Im bisherigen Jahresverlauf ist die Wirtschaftsleistung in Brasilien hinter den Erwartungen zurückgeblieben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Dazu trage auch bei, dass die Gesetzgebung zur Rentenreform nur schleppend verlaufe. Im dem insgesamt enttäuschenden wirtschaftlichen Wachstumsfeld hätten die Analysten die BIP-Prognose für 2019 von 2% auf 1% halbiert (2020e: 2,1%). Bei einer Inflation von 4,2% per Ende dieses Jahres würden die Analysten bis dahin mit Rücknahmen des Leitzinses von derzeit 6,50% um 50 BP rechnen. (21.06.2019/alc/a/a) ...

