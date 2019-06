OCKET INTERNET soll von der Börse genommen werden, was nachvollziehbar ist. Einer Reihe von gelungenen Exits zu zweifelhaften Preisen über die Börse stand immer ein großes Investoren-Misstrauen gegenüber. Samwer ist es zu keiner Zeit gelungen, dieses Misstrauen zu beseitigen, was sich stets an der Bewertung festmachen ließ: Aktueller Börsenwert 3,9 Mrd. €, davon 3,1 Mrd. € Kassenposition sowie rd. 200 weitere Start-ups und drei börsennotierte Beteiligungen ergeben einen Substanzwert von rd. 4,7 Mrd. €. Kommt es tatsächlich zum Rückzug, wäre dieser unter 30 € kaum zu bewerkstelligen, was für Samwer ohne Probleme zu stemmen ist. Wir sind dabei und warten auf die nächsten Schritte.



Bernecker Redaktion (www.bernecker.info)Volker Schulz