FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer startet eine Phase-III-Studie mit Aflibercept zur Vermeidung von Frühgeborenen-Blindheit (ROP). Wie der Konzern mitteilte, soll die randomisierte Testreihe die Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit von "intravitrealem Aflibercept" für die Behandlung von ROP untersuchen. In die Studie sollen etwa 100 Frühgeborene in 34 Ländern eingeschlossen werden. Die Patienten werden randomisiert und erhalten entweder intravitreal Aflibercept oder eine Laser-Photokoagulation. ROP kann bei Frühgeborenen als Folge einer unvollständigen oder fehlerhaften Entwicklung von Blutgefäßen, die die Netzhaut versorgen, auftreten.

Aflibercept ist laut Bayer eine bewährte Behandlungsoption für Patienten mit Sehschärfenverlust aufgrund verschiedener Erkrankungen der Netzhaut. Aflibercept ist unter dem Namen Eylea in rund 100 Ländern für fünf Indikationen zur Behandlung zugelassen.

Bayer und Regeneron Pharmaceuticals arbeiten bei der weltweiten Entwicklung von Aflibercept eng zusammen. Regeneron besitzt die exklusiven Rechte an Eylea in den USA. Bayer hält die Lizenz für die exklusiven Vermarktungsrechte außerhalb der USA, wo sich die beiden Unternehmen die Gewinne aus dem Verkauf von Eylea teilen - außer in Japan, wo Regeneron eine umsatzabhängige Beteiligung erhält.

June 21, 2019 05:57 ET (09:57 GMT)

