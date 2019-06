Berlin (ots) - Energiepreise steigen, Ressourcen werden knapper - vor allem mittelständische Unternehmen sind heute darauf angewiesen, in der Produktion, Bearbeitung oder Verwertung effizient zu wirtschaften. Um Alternativen und innovative Lösungen aufzuzeigen, die Kosten sparen, haben Veolia Deutschland, führendes Unternehmen für Ressourcen- und Umweltmanagement, und der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) eine Kooperation gestartet. Gemeinsam stellen die Partner in einer Veranstaltungsreihe den BVMW-Mitgliedsunternehmen Veolias 360-Grad-Ansatz zur Ressourceneffizienz vor.



Energie effizient einzusetzen, Wasser in Kreisläufen zu nutzen oder Abfälle als Wertstoffquelle zu verstehen, das gehört zum Kerngeschäft des Umweltdienstleisters Veolia. In diesen Bereichen ist das Unternehmen bundesweit für Kommunen, Gewerbe und Industrie tätig. "Anhand von Praxisbeispielen können wir belegen, welche Potenziale in vielen Unternehmen noch ungenutzt sind und wie geeignete Maßnahmen identifiziert und umgesetzt werden können. Nachhaltigkeit bedeutet dabei Wirtschaftlichkeit", erläutert Olaf Kipp, Geschäftsführer von Veolia Energie Deutschland. Mario Ohoven, Präsident des BVMW, ergänzt: "Mittelständische Unternehmer denken in Generationen, sie leben und fördern eine nachhaltige Wirtschaftsweise. Energie- und Ressourceneffizienz verbessert die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und schützt gleichzeitig die Umwelt und das Klima."



Am 2. Juli sind Veolia und der BVMW erstmals in der Region Osnabrück unterwegs und diskutieren in den Räumen des Druckzentrums Osnabrück mit Gästen aus dem Mittelstand über die Ressourceneffizienz. Weitere Termine sind geplant, der nächste findet am 18. Juli in der Region Donauries in Thierhaupten statt.



Über Veolia



Die Veolia Gruppe ist der weltweite Maßstab für optimiertes Ressourcenmanagement. Mit rund 163 000 Beschäftigten auf allen fünf Kontinenten plant und implementiert die Veolia-Gruppe Lösungen für die Bereiche Wasser-, Abfall- und Energiemanagement im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung der Kommunen und der Wirtschaft. Mit ihren drei sich ergänzenden Tätigkeitsfeldern sorgt sie für einen verbesserten Zugang zu Ressourcen, ihren Schutz und ihre Erneuerung. In Deutschland arbeiten bei Veolia rund 12.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den etwa 300 Standorten und seinen Beteiligungsgesellschaften. In Partnerschaften mit Kommunen sind sie für mehr als 13 Millionen Menschen tätig. Hinzu kommen maßgeschneiderte Dienstleistungen für Privat- und Gewerbekunden, Handels- und Industriebetriebe. In seinen drei Geschäftsbereichen erwirtschaftete Veolia in Deutschland 2018 einen Jahresumsatz von 1,86 Milliarden Euro. Besuchen Sie uns auf www.veolia.de oder folgen Sie uns auf Twitter.



