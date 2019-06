Der Bürokommunikationsdienst hatte den Ausgabepreis seiner Aktien im Rahmen einer Direktplatzierung auf 26 $ festgelegt. Kursplus am Donnerstag, dem ersten Handelstag: Bis zu 40 %. Obwohl seit Jahren defizitär, hat SLACK trotzdem eine echte Chance am Markt, zählt es doch weltweit rund 85.000 Unternehmen zu seinen zahlenden Kunden. Es dürfte aber noch Jahre dauern, bis SLACK in die Nähe des Break-Evens kommt.



Oliver Kantimm, Redakteur "Der Aktionärsbrief"www.bernecker.info