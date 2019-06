Während die großen Wohnungs-Bestandhalter unter Mietendeckelung und Enteignungsplänen leiden, läuft es im gewerblichen Sektor rund. Es gilt also zu differenzieren. Defama spezialisiert sich auf Fachmarktzentren in der Nische. Während das Finanzierungsumfeld immer besser wird, steigen die Preise moderat. Daraus resultieren Mietrenditen zwischen 6 und 10 %. Heute ist Dividendenabschlag bei Defama in Kombination mit der Ankündigung einer Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht. Diese Delle ist zu nutzen!



Bernecker Redaktion (www.bernecker.info)Der AktionärsbriefVolker Schulz