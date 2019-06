Relativ zügig fiel der Vorstoß über die 10,0 CAD in sich zusammen. Eine Fortsetzung der Bewegung in Richtung 12,5 CAD und somit die mögliche Generierung eines weiteres Kaufsignals blieb aus. Stattdessen orientierte sich der Wert wieder nach unten und tauchte erneut unter die 10,0 CAD ab. Maßgeblichen Anteil an der aktuellen Entwicklung hat die Gesamtkonstellation im Cannabis-Sektor. Die Korrektur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...