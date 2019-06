Linz (www.anleihencheck.de) - Die Sitzung der US-Notenbank FED endete am Mittwoch zwar ohne Leitzinssenkung, aber mit deutlichen Signalen für eine künftig lockere Geldpolitik, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Finanzmärkte hätten freundlich auf diese Erwartung reagiert und der Euro habe gestern auf knapp über 1,1300 zulegen können. Nach den aufkeimenden Konjunktursorgen in Deutschland mit einem negativen ZEW-Index Anfang dieser Woche sollten auch die heute anstehenden Einkaufsmanagerindices in der Eurozone unter negativen Vorzeichen stehen. Ein Impuls für weiter ansteigende Euro-Kurse werde daher von diesen Kennzahlen nicht ausgehen. Aus charttechnischer Sicht liege im Bereich 1,1350 ein deutlicher Widerstand. Unterstützung erhalte die heimische Währung im Bereich 1,1260. Diese Handelsbandbreite sollte uns daher am heutigen Freitag begleiten, so die Oberbank. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...